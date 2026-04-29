Diner spécial fromage la Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

Saint-Nexans

Diner spécial fromage

la Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 19:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Plongez dans une soirée gourmande, avec un menu placé sous le signe du fromage, de l’entrée au dessert, en partenariat avec Chez Pauline Fromagerie Epicerie fine

Pour cette 4ᵉ édition, voyagez à travers la France avec une sélection de fromages régionaux, sublimés par la cuisine inventive de notre Chef Jean Twari et de son équipe.

Sur réservation. .

la Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diner spécial fromage

L’événement Diner spécial fromage Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides