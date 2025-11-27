DÎNER SPÉCIAL FROMAGES Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

DÎNER SPÉCIAL FROMAGES

Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne

Dîner Fromage avec Chez Pauline & Co

En collaboration avec Chez Pauline & Co, le Chef Jean Twari imagine un dîner en cinq plats autour du fromage.

75.00 € par personne pour un service en cinq plats

Mise en bouche

Pomme et crème de céleri, neige de Cantal entre-deux

Vache

entrée

Filet de rouget, butternut, vinaigrette au citron caviar et Calopin du Périgord

Chèvre

Plat

Poitrine de pigeon rôtie, topinambour, cuise confite, jus à l’Époisses

Vache

Fromage

Gnocchis de pomme de terre et tomme de Rougier, servis avec leur sauce au Lou Claousou, accompagnés de leur Voile d’Aldudes

Tout Brebis

Dessert

Profiteroles à l’exotique, crème glacée au Régalis

Brebis

Hors boissons

Sur réservation. .

Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com

