DÎNER SPÉCIAL FROMAGES Chartreuse du Bignac Saint-Nexans jeudi 27 novembre 2025.
Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
2025-11-27
Dîner Fromage avec Chez Pauline & Co
En collaboration avec Chez Pauline & Co, le Chef Jean Twari imagine un dîner en cinq plats autour du fromage.
75.00 € par personne pour un service en cinq plats
Mise en bouche
Pomme et crème de céleri, neige de Cantal entre-deux
Vache
entrée
Filet de rouget, butternut, vinaigrette au citron caviar et Calopin du Périgord
Chèvre
Plat
Poitrine de pigeon rôtie, topinambour, cuise confite, jus à l’Époisses
Vache
Fromage
Gnocchis de pomme de terre et tomme de Rougier, servis avec leur sauce au Lou Claousou, accompagnés de leur Voile d’Aldudes
Tout Brebis
Dessert
Profiteroles à l’exotique, crème glacée au Régalis
Brebis
Hors boissons
Sur réservation. .
Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com
