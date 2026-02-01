Dîner Spécial Italie

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Un dîner 100% saveurs italiennes

Carte spéciale Italie, plats à partir de 15 €

En live TRADD, chanteur ténor. Une voix puissante et envoûtante pour vous transporter au cœur de l’Italie

Animation Italo Disco avec Djette Fanny

Ambiance festive et dansante jusqu’au bout de la nuit

Convivialité, gastronomie et musique inoubliable !

Pensez à réserver votre table, renseignements et réservations au 06 95 96 53 45

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

A 100% Italian dinner

Special Italian menu, dishes from 15?

Live: TRADD, tenor singer. A powerful, bewitching voice to transport you to the heart of Italy

Italo Disco entertainment with Djette Fanny

Festive atmosphere and dancing all night long

Conviviality, gastronomy and unforgettable music!

Don’t forget to reserve your table. For information and reservations, call 06 95 96 53 45

