Dîner Spécial Italie
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Un dîner 100% saveurs italiennes
Carte spéciale Italie, plats à partir de 15 €
En live TRADD, chanteur ténor. Une voix puissante et envoûtante pour vous transporter au cœur de l’Italie
Animation Italo Disco avec Djette Fanny
Ambiance festive et dansante jusqu’au bout de la nuit
Convivialité, gastronomie et musique inoubliable !
Pensez à réserver votre table, renseignements et réservations au 06 95 96 53 45
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24
English :
A 100% Italian dinner
Special Italian menu, dishes from 15?
Live: TRADD, tenor singer. A powerful, bewitching voice to transport you to the heart of Italy
Italo Disco entertainment with Djette Fanny
Festive atmosphere and dancing all night long
Conviviality, gastronomy and unforgettable music!
Don’t forget to reserve your table. For information and reservations, call 06 95 96 53 45
