DÎNER-SPECTACLE 14 JUILLET À LA MAISON DE RETRAITE

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Un dîner-spectacle au Foyer Rural pour des fous rires garantis !

Le directeur d’une maison de retraite doit s’absenter 10 jours et laisse les clés à ses employés. Ces derniers en profitent pour instaurer quelques innovations dont notamment l’organisation du bal du 14 juillet… Apprenant leur moment d’égarement, le directeur anticipe son retour. Il se trouve alors confronté à la complicité entre les employés. Préparez-vous, c’est une comédie qui va vite ! UNE COMÉDIE DE PASCALE VALENTINI-DANIEL. MISE EN SCÈNE Pierre Agogué. 15 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

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English :

A dinner show at the Foyer Rural for guaranteed laughs!

L’événement DÎNER-SPECTACLE 14 JUILLET À LA MAISON DE RETRAITE Grenade a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE