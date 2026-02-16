Dîner-Spectacle À la Nouvelle-Orléans à Carlux Salle des fêtes de Carlux Carlux

Dîner-Spectacle À la Nouvelle-Orléans à Carlux

Salle des fêtes de Carlux 310 Allée de la Salle Polyvalente Carlux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : 2026-02-28

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

28 février 2026 à Carlux dîner-spectacle À la Nouvelle-Orléans mêlant conte et jazz. Jambalaya et dessert créole au menu. Réservation obligatoire

L’association Les Amis de Carlux propose un dîner-spectacle À la Nouvelle-Orléans le samedi 28 février 2026 à la salle des fêtes de Carlux. Cette soirée mêle conte et jazz dans une ambiance chaleureuse et festive. Le conteur Daniel L’Homond fera revivre ses souvenirs à travers un récit accompagné musicalement par Guillaume Wilmot au piano et Michel Herblin à l’harmonica. Au menu jambalaya et dessert créole pour un véritable voyage culinaire en Louisiane. Une soirée conviviale alliant gastronomie et musique live. .

Salle des fêtes de Carlux 310 Allée de la Salle Polyvalente Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 17 52

English : Dîner-Spectacle À la Nouvelle-Orléans à Carlux

february 28, 2026 in Carlux: dinner-show À la Nouvelle-Orléans combining storytelling and jazz. Jambalaya and Creole dessert on the menu. Reservations essential

L’événement Dîner-Spectacle À la Nouvelle-Orléans à Carlux Carlux a été mis à jour le 2026-02-13 par OT du pays de Fénelon