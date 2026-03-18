Dîner spectacle à l’Auvergnassou

Bassignac-le-Bas Corrèze

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez vivre une soirée inoubliable et pleine de magie à l’Auvergnassou ! Démonstrations d’hypnose et de mentalisme avec Philippe Wells .

Bassignac-le-Bas 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 65 90 60

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English : Dîner spectacle à l’Auvergnassou

L’événement Dîner spectacle à l’Auvergnassou Bassignac-le-Bas a été mis à jour le 2026-03-14 par Corrèze Tourisme