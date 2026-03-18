Dîner spectacle à l’Auvergnassou Bassignac-le-Bas
Dîner spectacle à l’Auvergnassou Bassignac-le-Bas samedi 21 mars 2026.
Dîner spectacle à l’Auvergnassou
Bassignac-le-Bas Corrèze
Tarif : – – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Venez vivre une soirée inoubliable et pleine de magie à l’Auvergnassou ! Démonstrations d’hypnose et de mentalisme avec Philippe Wells .
Bassignac-le-Bas 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 65 90 60
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English : Dîner spectacle à l’Auvergnassou
L’événement Dîner spectacle à l’Auvergnassou Bassignac-le-Bas a été mis à jour le 2026-03-14 par Corrèze Tourisme