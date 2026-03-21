Dîner spectacle A nos vies

Cieurac Lot

Tarif : 35 – 35 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Dîner spectacle solidaire à la salle des fêtes de Cieurac ! Avec la compagnie "Les Martounes" et suivi d'un repas par le chef Barbe Bleue du restaurant le Miladiou !

12€ par billet seront reversés à l’association "Suis Tes Pas" pour financer les tours de chants gratuits dans les maison de retraite, les hôpitaux, les foyers pour personnes en situation de handicap et toute population éloignée du lien social…

Dîner spectacle solidaire à la salle des fêtes de Cieurac ! Avec la compagnie "Les Martounes" et suivi d'un repas par le chef Barbe Bleue du restaurant le Miladiou !

12€ par billet seront reversés à l’association "Suis Tes Pas" pour financer les tours de chants gratuits dans les maison de retraite, les hôpitaux, les foyers pour personnes en situation de handicap et toute population éloignée du lien social…

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Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 43 73

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English :

Solidarity dinner show at Cieurac village hall! With the company "Les Martounes" and followed by a meal by chef Barbe Bleue from restaurant le Miladiou!

12? per ticket will be donated to the association "Suis Tes Pas" to finance free singing tours in retirement homes, hospitals, homes for the disabled and any population far removed from social ties?

L’événement Dîner spectacle A nos vies Cieurac a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Cahors Vallée du Lot