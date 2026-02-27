Dîner spectacle Espace Moreau Thorigné Aigondigné

Dîner spectacle

Espace Moreau Thorigné Allé des fêtes Aigondigné Deux-Sèvres

Tarif : – – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Dîner spectacle organisé par le groupe vocal Phoenix à la salle des fêtes de Thorigné sur la commune de Aigondigné.

Menu

– Apéritif vin champagnisé

– Suprême de volaille rôti

– Gratin dauphinois et tomates à la provençale

– Brioche façon pain perdu glace vanille et crumble de pommes

– Café

Réservation sur hello asso .

Espace Moreau Thorigné Allé des fêtes Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 51 23 22 clairetrachs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner spectacle

L’événement Dîner spectacle Aigondigné a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Pays Mellois