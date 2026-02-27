Dîner spectacle Espace Moreau Thorigné Aigondigné
Dîner spectacle Espace Moreau Thorigné Aigondigné samedi 11 avril 2026.
Dîner spectacle
Espace Moreau Thorigné Allé des fêtes Aigondigné Deux-Sèvres
Tarif : – – 33 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Dîner spectacle organisé par le groupe vocal Phoenix à la salle des fêtes de Thorigné sur la commune de Aigondigné.
Menu
– Apéritif vin champagnisé
– Suprême de volaille rôti
– Gratin dauphinois et tomates à la provençale
– Brioche façon pain perdu glace vanille et crumble de pommes
– Café
Réservation sur hello asso .
Espace Moreau Thorigné Allé des fêtes Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 51 23 22 clairetrachs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dîner spectacle
L’événement Dîner spectacle Aigondigné a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Pays Mellois