dîner-spectacle Années 80 Restaurant Le Comptoir JOA Saint-Paul-lès-Dax

dîner-spectacle Années 80

Restaurant Le Comptoir JOA 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

Avec la compagnie Lolistars, redécouvrez les tubes mythiques des années 80 dans un show énergique, festif et terriblement rétro. Costumes hauts en couleur, chorégraphies dynamiques et voix en live tout est réuni pour vous faire chanter, danser et voyager dans le temps. Une soirée inoubliable qui promet bonne humeur et souvenirs !

Au menu

• Cocktail de bienvenue

• Côte de saumon gravlax marinée au yuzu et aux fruits de la passion

• Filet de canette, sauce aux cèpes, pommes boulangères aux éclats de marrons

•Tartelette aux trois chocolats, coulis de caramel beurre salé

• 2 verres de vin JOA

• Café

Uniquement sur Réservation

Votre réservation sera validée après règlement total de la soirée .

Restaurant Le Comptoir JOA 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 52 72 contact-cesarpalace@joa.fr

