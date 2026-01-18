Dîner spectacle annuel du Twirling Pineuilh Salle des fêtes Pineuilh

Dîner spectacle annuel du Twirling Pineuilh

Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Pineuilh Gironde

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Le Twirling Pineuilh vous convie à son dîner spectacle annuel sur le thème des émotions.

Salle des fêtes de Pineuilh le samedi 07 Février à 19h30.

Apporter son couvert complet.

Réservation au 06 42 82 42 70. .

Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 82 42 70

