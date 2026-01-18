Dîner spectacle annuel du Twirling Pineuilh Salle des fêtes Pineuilh
Dîner spectacle annuel du Twirling Pineuilh Salle des fêtes Pineuilh samedi 7 février 2026.
Dîner spectacle annuel du Twirling Pineuilh
Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Pineuilh Gironde
Gratuit
Le Twirling Pineuilh vous convie à son dîner spectacle annuel sur le thème des émotions.
Salle des fêtes de Pineuilh le samedi 07 Février à 19h30.
Apporter son couvert complet.
Réservation au 06 42 82 42 70. .
Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 82 42 70
