Diner spectacle au Casino Abbamania chanté par Magic Voices Casino d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville

Diner spectacle au Casino Abbamania chanté par Magic Voices

Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Hors boissons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

1H30 de tous les tubes du groupe ABBA chantés en direct et en costumes.

Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 40 07 07

English :

1H30 of all ABBA’s hits sung live and in costume.

German :

1,5 Stunden mit allen Hits der Gruppe ABBA, live gesungen und in Kostümen.

Italiano :

1H30 di tutti i successi degli ABBA cantati dal vivo in costume.

Espanol :

1H30 de todos los éxitos de ABBA cantados en directo disfrazados.

