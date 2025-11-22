Diner spectacle au Casino Abbamania chanté par Magic Voices Casino d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville
Diner spectacle au Casino Abbamania chanté par Magic Voices Casino d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville samedi 22 novembre 2025.
Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Hors boissons
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
1H30 de tous les tubes du groupe ABBA chantés en direct et en costumes.
+33 4 74 40 07 07
English :
1H30 of all ABBA’s hits sung live and in costume.
German :
1,5 Stunden mit allen Hits der Gruppe ABBA, live gesungen und in Kostümen.
Italiano :
1H30 di tutti i successi degli ABBA cantati dal vivo in costume.
Espanol :
1H30 de todos los éxitos de ABBA cantados en directo disfrazados.
