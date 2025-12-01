Dîner spectacle au Casino Havanna, oulala Casino d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville

Dîner spectacle au Casino Havanna, oulala

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Hors boissons

Début : Samedi 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Embarquez pour un voyage coloré et dépaysant pour Cuba en passant par West Side Story. Un parfait mélange de danses latines, de reggae, sur des reprise de hits.

Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 40 07 07

English :

Embark on a colorful, exotic journey to Cuba with West Side Story. A perfect blend of Latin dance, reggae and cover versions of hits.

German :

Begeben Sie sich auf eine farbenfrohe und exotische Reise nach Kuba über die West Side Story. Eine perfekte Mischung aus lateinamerikanischen Tänzen, Reggae und Coverversionen von Hits.

Italiano :

Partite per un viaggio esotico e colorato a Cuba con West Side Story. Un mix perfetto di danza latina, reggae e cover di successi.

Espanol :

Embárcate en un colorido y exótico viaje a Cuba con West Side Story. Una mezcla perfecta de baile latino, reggae y versiones de éxitos.

