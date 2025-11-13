Dîner spectacle au Casino Kistch 90 Casino d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville
Dîner spectacle au Casino Kistch 90
Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Hors boissons
Début : 2025-11-13 20:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-13
Une immersion totalement décalée dans les années 90 !
Dîner spectacle cabaret
English :
A totally offbeat immersion in the 90s!
Cabaret dinner show
German :
Ein völlig schräges Eintauchen in die 90er Jahre!
Kabarettistische Dinnershow
Italiano :
Un modo completamente diverso di immergersi negli anni ’90!
Cena spettacolo di cabaret
Espanol :
¡Una forma totalmente diferente de sumergirse en los años 90!
Cena espectáculo cabaret
