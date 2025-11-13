Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dîner spectacle au Casino Kistch 90 Casino d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville jeudi 13 novembre 2025.

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Hors boissons

Début : 2025-11-13 20:00:00
fin : 2025-11-14

2025-11-13

Une immersion totalement décalée dans les années 90 !
Dîner spectacle cabaret
Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 40 07 07 

English :

A totally offbeat immersion in the 90s!
Cabaret dinner show

German :

Ein völlig schräges Eintauchen in die 90er Jahre!
Kabarettistische Dinnershow

Italiano :

Un modo completamente diverso di immergersi negli anni ’90!
Cena spettacolo di cabaret

Espanol :

¡Una forma totalmente diferente de sumergirse en los años 90!
Cena espectáculo cabaret

