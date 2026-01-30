Diner-spectacle au Gambetta

Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Les Les Swing Cocottes apporteront une ode à la féminité en partageant votre soirée du 14 février.

Elles vous mettront en appétit lors du repas, suivi de leur fabuleux spectacle La popotte des Swing Cocottes !

Ambiance et rire assurés !

Réservation conseillée ! Les places sont limitées !

– Cocktail Le Paloma et ses mises en bouche

– L’escalope de foie frais juste rosée, tartare de mangue, réduction à la passion

– Le magret de canard grillé, mousseline de céleri et légumes fanes, sauce aigre douce aux fruits rouges

– L’entremet spéculos, crème mascarpone à la vanille et framboises, tuile chocolat ruby

Le café ou thé et sa douceur

50€ .

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 19 38 78

