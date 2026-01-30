Diner-spectacle au Gambetta Aire-sur-l’Adour
samedi 14 février 2026.
Diner-spectacle au Gambetta
Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-02-14
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Les Les Swing Cocottes apporteront une ode à la féminité en partageant votre soirée du 14 février.
Elles vous mettront en appétit lors du repas, suivi de leur fabuleux spectacle La popotte des Swing Cocottes !
Ambiance et rire assurés !
Réservation conseillée ! Les places sont limitées !
– Cocktail Le Paloma et ses mises en bouche
– L’escalope de foie frais juste rosée, tartare de mangue, réduction à la passion
– Le magret de canard grillé, mousseline de céleri et légumes fanes, sauce aigre douce aux fruits rouges
– L’entremet spéculos, crème mascarpone à la vanille et framboises, tuile chocolat ruby
Le café ou thé et sa douceur
50€ .
Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 19 38 78
English : Diner-spectacle au Gambetta
