Dîner spectacle au profit d’Espoir pour Haïti Villeréal

Soyez les bienvenus pour une promenade musicale, crépusculaire, une inspiration avant la venue des étoiles. Laissez-vous délicatement transporter par des chansons issues du répertoire français. Dalila LABORDE au chant et Yves BERNARDINI au piano. Dalila Laborde, figure bien connue de la scène musicale lot-et-garonnaise, débarque avec Dream’heures . Yves Bernardini, au clavier, il est passionné de jazz.

Une urne sera disposée en fin de soirée pour recueillir vos dons. Ils seront envoyés (déduction faite des frais des artistes) au père Richard Fréchette pour l’aider dans sa mission d’urgence auprès des 5 000 familles réfugiées aux abords de son hôpital et afin de protéger les enfants de son orphelinat menacés d’enlèvement.

Repas offert par Sylvie Auroux (Le Moderne).

Réservation obligatoire. .

Ferme de Grangeneuve Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 51 16 99 espoirpourhaiti@gmail.com

English : Dîner spectacle au profit d’Espoir pour Haïti

Let yourself be gently transported by songs from the French repertoire. Dalila LABORDE on vocals, Yves BERNARDINI on piano.

An urn will be available at the end of the evening for your donations.

Meal hosted by Sylvie Auroux (Le Moderne).

Reservations essential.

German : Dîner spectacle au profit d’Espoir pour Haïti

Lassen Sie sich sanft von Liedern aus dem französischen Repertoire tragen. Dalila LABORDE am Gesang, Yves BERNARDINI am Klavier.

Am Ende des Abends wird eine Urne aufgestellt, um Ihre Spenden zu sammeln.

Das Essen wird von Sylvie Auroux (Le Moderne) angeboten.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dolcemente da canzoni del repertorio francese. Dalila LABORDE alla voce, Yves BERNARDINI al pianoforte.

A fine serata sarà disponibile un’urna per raccogliere le vostre donazioni.

Pasto offerto da Sylvie Auroux (Le Moderne).

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Dîner spectacle au profit d’Espoir pour Haïti

Déjese transportar suavemente por canciones del repertorio francés. Dalila LABORDE a la voz, Yves BERNARDINI al piano.

Al final de la velada habrá una urna disponible para recoger sus donativos.

Comida ofrecida por Sylvie Auroux (Le Moderne).

Imprescindible reservar.

