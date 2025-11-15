Dîner-spectacle au restaurant Le Palun Dans la tête des manipulateurs Restaurant Le Palun Marignane

Dîner-spectacle au restaurant Le Palun Dans la tête des manipulateurs

Samedi 15 novembre 2025.

A 19h30. Restaurant Le Palun Allée de la Palun Marignane Bouches-du-Rhône

Autour d’un bon repas préparé par Le Palun , Séb Fourie et Jeff Barcelo vous montreront une facette de leur talent. Comme à leur habitude, les deux compères vous régaleront.

Le vrai pouvoir n’est pas de lire dans vos pensées… mais de les induire.

Restaurant Le Palun Allée de la Palun Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 73 67 76 daluzeau.aurelien@neuf.fr

English :

Over a delicious meal prepared by Le Palun , Séb Fourie and Jeff Barcelo will show you a facet of their talent. As usual, the two comrades will delight you.

The real power is not to read your mind… but to induce it.

German :

Bei einem guten Essen, das von Le Palun zubereitet wird, zeigen Ihnen Séb Fourie und Jeff Barcelo eine Facette ihres Talents. Wie gewohnt werden Sie von den beiden Komikern verwöhnt.

Die wahre Macht besteht nicht darin, Ihre Gedanken zu lesen, sondern sie zu induzieren.

Italiano :

Davanti a un delizioso pasto preparato da Le Palun , Séb Fourie e Jeff Barcelo vi mostreranno una sfaccettatura del loro talento. Come al solito, vi aspettano per una sorpresa.

Il vero potere non sta nel leggere la vostra mente… ma nell’indurla

Espanol :

Durante una deliciosa comida preparada por Le Palun , Séb Fourie y Jeff Barcelo le mostrarán una faceta de su talento. Como de costumbre, le espera una delicia.

El verdadero poder no está en leer tu mente… sino en inducirla

