Dîner spectacle avec les plus grandes comédies musicales Salles des fêtes Guimps

Dîner spectacle avec les plus grandes comédies musicales

Salles des fêtes 419 route du château Guimps Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:30:00

fin : 2025-11-08 23:45:00

Date(s) :

2025-11-08

Le comité des fêtes de Guimps vous invite à une soirée exceptionnelle le samedi 8 novembre 2025. Au programme un dîner spectacle convivial et festif, animé par la talentueuse compagnie ECMA sur le thème des comédies musicales.

.

Salles des fêtes 419 route du château Guimps 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 53 38 45 comitedesfetes.guimps@gmail.com

English :

The Guimps Festival Committee invites you to an exceptional evening on Saturday, November 8, 2025. On the program: a convivial and festive dinner show, hosted by the talented ECMA company on the theme of musicals.

German :

Das Festkomitee von Guimps lädt Sie am Samstag, den 8. November 2025, zu einem außergewöhnlichen Abend ein. Auf dem Programm steht eine gesellige und festliche Dinnershow, die von dem talentierten Ensemble ECMA zum Thema Musical aufgeführt wird.

Italiano :

Il Comitato del Festival Guimps vi invita a una serata eccezionale sabato 8 novembre 2025. In programma: una cena e uno spettacolo conviviale e festoso, condotto dalla talentuosa compagnia ECMA sul tema del musical.

Espanol :

El Comité del Festival Guimps le invita a una velada excepcional el sábado 8 de noviembre de 2025. En el programa: una cena y un espectáculo festivos y distendidos, a cargo de la talentosa compañía ECMA, sobre el tema de los musicales.

L’événement Dîner spectacle avec les plus grandes comédies musicales Guimps a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme du Sud Charente