Dîner-Spectacle avec l’illusionniste Alexandre Fourchon Kergloff
Dîner-Spectacle avec l’illusionniste Alexandre Fourchon Kergloff samedi 28 mars 2026.
Dîner-Spectacle avec l’illusionniste Alexandre Fourchon
Salle Le Bonnet Rouge Kergloff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Sur réservation, DÎNER (préparé par Le Manach) SPECTACLE( avec l’illusionniste Alexandre Fourchon) suivi d’une soirée dansante. .
Salle Le Bonnet Rouge Kergloff 29270 Finistère Bretagne +33 7 86 99 19 19
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English : Dîner-Spectacle avec l’illusionniste Alexandre Fourchon
L’événement Dîner-Spectacle avec l’illusionniste Alexandre Fourchon Kergloff a été mis à jour le 2026-03-12 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée