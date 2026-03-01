Dîner-Spectacle avec l’illusionniste Alexandre Fourchon

Salle Le Bonnet Rouge Kergloff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Sur réservation, DÎNER (préparé par Le Manach) SPECTACLE( avec l’illusionniste Alexandre Fourchon) suivi d’une soirée dansante. .

Salle Le Bonnet Rouge Kergloff 29270 Finistère Bretagne +33 7 86 99 19 19

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English : Dîner-Spectacle avec l’illusionniste Alexandre Fourchon

L’événement Dîner-Spectacle avec l’illusionniste Alexandre Fourchon Kergloff a été mis à jour le 2026-03-12 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée