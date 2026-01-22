Diner spectacle avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce
Diner spectacle avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce samedi 21 février 2026.
Diner spectacle avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce
Salle des fêtes Saint-Laurent-d’Arce Gironde
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Venez découvrir les artistes locaux d’un soir, dans l’esprit d’une scène ouverte au coeur du village de Saint Laurent d’Arce.
Une soirée conviviale, gourmande et pleine de surprises !
Planches de charcuterie, fromage, dessert et 1 boisson.
Le spectacle se déroulera tout le long du repas.
Rire, musique et surprise garanties ! .
Salle des fêtes Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 97 43 12
L’événement Diner spectacle avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-01-19 par Bourg Cubzaguais Tourisme