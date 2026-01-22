Diner spectacle avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce

Salle des fêtes Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez découvrir les artistes locaux d’un soir, dans l’esprit d’une scène ouverte au coeur du village de Saint Laurent d’Arce.

Une soirée conviviale, gourmande et pleine de surprises !

Planches de charcuterie, fromage, dessert et 1 boisson.

Le spectacle se déroulera tout le long du repas.

Rire, musique et surprise garanties ! .

Salle des fêtes Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 97 43 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diner spectacle avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce

L’événement Diner spectacle avec Musica Per Tutti à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-01-19 par Bourg Cubzaguais Tourisme