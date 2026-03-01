Dîner spectacle Salle des fêtes de Velaine-en-Haye Bois-de-Haye

Dîner spectacle

Salle des fêtes de Velaine-en-Haye Chemin de l’école Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Couscous, théâtre, piste de danse et solidarité on vous attend !

La SPA Lorraine vous invite à une soirée conviviale organisée au profit des animaux du refuge. Une belle occasion de se retrouver, de partager un bon moment et de soutenir concrètement nos protégés.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Velaine-en-Haye pour une soirée chaleureuse ouverte à tous.

Au programme

– apéritif pour bien commencer la soirée

– couscous

– fromage et dessert

– prestation théâtrale

– puis soirée dansante pour prolonger la fête ensemble.

Chaque participation aide directement le refuge à continuer ses actions pour les animaux. Venez passer une belle soirée tout en faisant une bonne action.

Réservations et informations par mail, Messenger, téléphone ou passage au refuge.

On espère vous voir nombreux pour partager ce beau moment avec nous … et pour eux !Tout public

30 .

Salle des fêtes de Velaine-en-Haye Chemin de l’école Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 23 33 34 contact@spa-lorraine.com

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English :

Couscous, theater, dance floor and solidarity: we’re waiting for you!

SPA Lorraine invites you to a convivial evening organized in aid of the shelter’s animals. It’s a great opportunity to get together, share a good time and give practical support to our protégés.

Join us at the Velaine-en-Haye village hall for a warm evening open to all.

The program includes

– aperitif to get the evening off to a good start

– couscous

– cheese and dessert

– theatrical performance

– followed by an evening of dancing to keep the party going.

Every contribution goes directly to helping the shelter continue its work on behalf of the animals. Come and enjoy a wonderful evening while doing a good deed.

Reservations and information: by e-mail, Messenger, telephone or at the shelter.

We hope to see many of you there to share this wonderful moment with us … and for them!

L’événement Dîner spectacle Bois-de-Haye a été mis à jour le 2026-03-24 par MT TERRES TOULOISES