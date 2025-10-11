diner spectacle bresilien Salle Polyvalente Villaines-la-Juhel
diner spectacle bresilien Salle Polyvalente Villaines-la-Juhel samedi 11 octobre 2025.
diner spectacle bresilien
Salle Polyvalente Rue Gervaiseau Villaines-la-Juhel Mayenne
Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-12 02:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Soirée d’exception en vue ! Peut importe la méteo, il fera beau! Destination le Bresil. Le Samedi 11 Octobre à 20h30, laissez-vous emporter à 8600 km le temps d’un dîner-spectacle . Plat typique brésilien, danseuse brésilienne, capoeira, musique….
Le groupe de capoeira COB CCMA organise en plus de son week end de capoeira le Natal Capoeirando, un dîner spectacle pour faire voyager gustativement, culturellement, musicalement au Brésil. Les bénéfices de la soirée seront reverser au social projet Arte Ger’Açao.
Pour réserver c’est simple:
https://www.helloasso.com/associations/cob-ccma/evenements/diner-spectacle-bresilien-natal-capoeirando-2?fbclid=IwY2xjawM1SUNleHRuA2FlbQIxMQABHo09aE57eSpatZ-4qP4_kM7oe19cpu9oH9_pFJwoelr4HVy7ayIRS3mJWQie_aem_Zziftah9kbaja751IWTq1w
ou le jeudi au dojo de Villaines-la-Juhel de 18h30 à 19h30 .
Salle Polyvalente Rue Gervaiseau Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire +33 6 80 80 43 55 positiva.cob.vlj@gmail.com
English :
An exceptional evening! No matter what the weather, it’s going to be sunny! Destination Brazil. On Saturday, October 11 at 8:30 p.m., let us take you 8600 km away for a dinner and show. Typical Brazilian dishes, Brazilian dancers, capoeira, music….
German :
Ein außergewöhnlicher Abend steht bevor! Egal wie das Wetter ist, es wird schön! Ziel ist Brasilien. Am Samstag, den 11. Oktober um 20:30 Uhr, können Sie sich bei einer Dinnershow 8600 km weit weg tragen lassen. Typisch brasilianische Gerichte, brasilianische Tänzerin, Capoeira, Musik….
Italiano :
Si prospetta una serata eccezionale! Qualunque sia il tempo, il sole splenderà! Destinazione Brasile. Sabato 11 ottobre alle 20.30, lasciatevi trasportare a 8600 km di distanza per una cena con spettacolo. Piatti tipici brasiliani, ballerini brasiliani, capoeira, musica….
Espanol :
Nos espera una velada excepcional Haga el tiempo que haga, ¡brillará el sol! Destino Brasil. El sábado 11 de octubre a las 20.30 h, déjese llevar a 8.600 km de distancia en una cena con espectáculo. Platos típicos brasileños, bailarines brasileños, capoeira, música….
L’événement diner spectacle bresilien Villaines-la-Juhel a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs