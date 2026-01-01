Dîner-spectacle Burns Supper Loches

Dîner-spectacle Burns Supper

1 Rue des Ponts Loches Indre-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 45 EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:45:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Célébrez le poète écossais Robert Burns autour d’un repas typique (dégustations du fameux haggis) et profitez de la soirée pour vous initier aux danses écossaises.

Célébrez le poète écossais Robert Burns autour d'un repas typique (dégustations du fameux haggis) et profitez de la soirée pour vous initier aux danses écossaises.

1 Rue des Ponts Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 03 47 65 61 loches-standrews@sfr.fr

English :

Celebrate the Scottish poet Robert Burns over a typical meal (including tastings of the famous haggis) and enjoy an evening of Scottish dancing.

