Dîner Spectacle Cabaret Cénomane La Ferté-Bernard

Dîner Spectacle Cabaret Cénomane La Ferté-Bernard samedi 31 janvier 2026.

Dîner Spectacle Cabaret Cénomane

Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31

Date(s) :
2026-01-31

Soirée au profit des malades d’Alzheimer et de leurs aidants. Magie, chants, danse pour cette belle soirée.   .

Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dîner Spectacle Cabaret Cénomane La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-11-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude