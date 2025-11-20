Dîner Spectacle Cabaret Cénomane La Ferté-Bernard
Dîner Spectacle Cabaret Cénomane La Ferté-Bernard samedi 31 janvier 2026.
Dîner Spectacle Cabaret Cénomane
Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Soirée au profit des malades d’Alzheimer et de leurs aidants. Magie, chants, danse pour cette belle soirée. .
Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
