DÎNER SPECTACLE CABARET LES FOLIES FERMIÈRES Lédergues

DÎNER SPECTACLE CABARET LES FOLIES FERMIÈRES

7 place du Foirail Lédergues Aveyron

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

À 20h30, diner spectacle avec danseuses, chanteuse, magie organisé par l’Association Culturelle Léderguoise

Un spectacle et repas qualitatifs. Les places sont limitées, alors réservez vite au 07 68 79 68 76 !

L’association culturelle de Lédergues organise une repas spectacle qualitatif à la salle polyvalente de Lédergues à 20h30.

Repas à 45€ sur réservation

Salade ris d’agneau et gésiers Tournedois avec ses petits légumes Fromage Omelette norvégienne Vin et café.

7 place du Foirail Lédergues 12170 Aveyron Occitanie +33 7 68 79 68 76

English :

At 8:30pm, dinner and show with dancers, singers and magic, organized by the Association Culturelle Léderguoise

German :

Um 20:30 Uhr, Dinnershow mit Tänzerinnen, Sängerin, Zauberei, organisiert von der Association Culturelle Léderguoise

Italiano :

Alle 20.30, cena e spettacolo con danzatori, cantanti e magia, a cura dell’Association Culturelle Léderguoise

Espanol :

A las 20.30 h, cena y espectáculo con bailarines, cantantes y magia, organizado por la Association Culturelle Léderguoise

