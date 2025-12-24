Diner spectacle cabaret, Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane

Diner spectacle cabaret

Salle Robert Lapuelle Rue du 19 Mars 1962 Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le Comité d’Animation d’Oradour-sur-Glane vous invite à une soirée inoubliable ! Pour débuter l’année en beauté, ils vous ont concocté un événement exceptionnel leur traditionnel Dîner Spectacle Cabaret ! Plongez dans l’univers éblouissant du cabaret en compagnie de la fabuleuse compagnie Lynshow cabaret. Entre plumes, paillettes, et performances captivantes, préparez-vous à vivre une soirée pleine d’émotions et de magie ! Pensez à réserver vos places, car elles risquent de partir comme des petits pains. Ne manquez pas cette expérience unique ! Une soirée pour s’évader, rire et partager des moments inoubliables en famille ou entre amis. Le comité d’animation vous attend avec impatience pour cette première manifestation de l’année pleine de surprises ! .

Salle Robert Lapuelle Rue du 19 Mars 1962 Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 44 95 57 comiteanimation.osg@gmail.com

