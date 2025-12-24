Dîner spectacle cabaret Saint-Valentin au Casino, Rue du Canal Pornic

Dîner spectacle cabaret Saint-Valentin au Casino

Rue du Canal Casino de Pornic Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 20:30:00

2026-02-14

Éveillez la passion et l’amour avec une soirée de cabaret envoûtante pour la Saint-Valentin ! Réservez votre table pour une expérience inoubliable à deux ou non !

Offrez une soirée inoubliable pour la Saint-Valentin !

Plongez dans l’univers magique et glamour du cabaret avec notre dîner-spectacle exceptionnel, spécialement conçu pour célébrer l’amour.

Au programme

• Un accueil chaleureux dans une ambiance feutrée et romantique.

• Un menu raffiné, préparé avec soin pour éveiller vos papilles

• Un spectacle envoûtant mêlant danse, chant, humour et élégance, pour une expérience inoubliable.

Awaken passion and love with an enchanting evening of cabaret for Valentine’s Day! Reserve your table for an unforgettable experience for two or more!

