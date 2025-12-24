Dîner spectacle cabaret Saint-Valentin au Casino, Rue du Canal Pornic
Dîner spectacle cabaret Saint-Valentin au Casino, Rue du Canal Pornic samedi 14 février 2026.
Dîner spectacle cabaret Saint-Valentin au Casino
Rue du Canal Casino de Pornic Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14 20:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Éveillez la passion et l’amour avec une soirée de cabaret envoûtante pour la Saint-Valentin ! Réservez votre table pour une expérience inoubliable à deux ou non !
Offrez une soirée inoubliable pour la Saint-Valentin !
Plongez dans l’univers magique et glamour du cabaret avec notre dîner-spectacle exceptionnel, spécialement conçu pour célébrer l’amour.
Au programme
• Un accueil chaleureux dans une ambiance feutrée et romantique.
• Un menu raffiné, préparé avec soin pour éveiller vos papilles
• Un spectacle envoûtant mêlant danse, chant, humour et élégance, pour une expérience inoubliable.
.
Rue du Canal Casino de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 26 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Awaken passion and love with an enchanting evening of cabaret for Valentine’s Day! Reserve your table for an unforgettable experience for two or more!
L’événement Dîner spectacle cabaret Saint-Valentin au Casino Pornic a été mis à jour le 2025-12-24 par I_OT Pornic