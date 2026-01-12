Dîner spectacle cabaret Saint valentin ty cabaret Crozon

Dîner spectacle cabaret Saint valentin

ty cabaret 5 Rue Charles Lévenèz Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Un spectacle poétique et visuel, où la mer devient le reflet de nos émotions humaines.

À travers des tableaux inspirés de l’océan — entre fleurs géantes, créatures marines et jeux de lumière ondoyants —, les artistes du Ty Cabaret font voyager le public entre rêverie et intensité.

Et pour faire monter la température, un French cancan endiablé, relevé d’une pointe celtique, viendra couronner la soirée dans un éclat d’énergie et de plumes !

pensez à réserver vos places .

ty cabaret 5 Rue Charles Lévenèz Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 04 49 45 41

