Diner Spectacle Cabaret Show Franck Derivault La Chapelle-Saint-Luc

Diner Spectacle Cabaret Show Franck Derivault
O’Baron La Chapelle-Saint-Luc Aube
Début : 2025-10-18 19:00:00
Le spectacle cabaret référence du Show Franck Derivault.
Un show dans la pure tradition de la revue parisienne Plumes strass paillettes , avec des performances de pole dance, de chants et de musiques en live.
Sur réservation auprès du restaurant O’Baron. .
O’Baron La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 6 01 19 28 91 leboncoindubaron@gmail.com
