Dîner-Spectacle Cabaret Show La Chapelle-Saint-Luc
Dîner-Spectacle Cabaret Show La Chapelle-Saint-Luc vendredi 6 février 2026.
Dîner-Spectacle Cabaret Show
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : 65 – 65 – 65 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 19:30:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Ce spectacle a été imaginé et crée pour vous pendant le confinement par Carole, gérante du Sarrail, ancienne danseuse professionnelle et professeur de danse. De magnifiques danseuses seront à ses côtés et notons la collaboration de Marie-Reine ainsi que la participation de Fanny à ce projet.
Thomas, un de ses fils, artiste, chanteur mais également comédien cascadeur professionnel dans un grand parc d’attraction Parisien fera aussi parti du show. .
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Dîner-Spectacle Cabaret Show La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne