Dîner spectacle Cayeux-sur-Mer
Dîner spectacle Cayeux-sur-Mer vendredi 3 octobre 2025.
Dîner spectacle
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : 49 – 49 –
49
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
La troupe de cabaret de Myriam et Sylvain, vous propose « Le tour des plus grandes comédies musicales »
Un spectacle à ne pas manquer ! 49 .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Dîner spectacle Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME