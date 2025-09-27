Dîner spectacle contes en musique Tchar Scaille Thilay

Dîner spectacle contes en musique Tchar Scaille Thilay samedi 27 septembre 2025.

Dîner spectacle contes en musique

Tchar Scaille Les six Chenons Thilay Ardennes

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Dîner spectacle contes en musique avec l’office de l’imaginaire ardennais.

.

Tchar Scaille Les six Chenons Thilay 08800 Ardennes Grand Est +33 6 77 82 27 48

English :

Musical dinner and storytelling show with the Ardennes Imaginary Office.

German :

Dinnershow Märchen und Musik mit dem « Office de l’imaginaire ardennais ».

Italiano :

Cena musicale e spettacolo di narrazione con l’Ufficio dell’immaginazione delle Ardenne.

Espanol :

Cena musical y espectáculo de cuentacuentos con la Oficina de Imaginación de las Ardenas.

L’événement Dîner spectacle contes en musique Thilay a été mis à jour le 2025-08-26 par Ardennes Tourisme