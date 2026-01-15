Diner spectacle dansant anniversaire de Claude François Restaurant Le 72 Paris
Diner spectacle dansant anniversaire de Claude François Restaurant Le 72 Paris samedi 21 mars 2026.
DINER DANSANT spectacle anniversaire à Claude François au 72 a Paris 75013
Avec la présence du meilleur sosie de Claude François et son spectacle
Samedi 21 Mars 2026 de 20h00 à 02h00
Au Restaurant le 72 72 rue du Chevaleret 75013 Paris Métro : Chevaleret M 6
RER : RER C station Bibliothéque F. Mitterrand
Quel est le programme ?
Parcours de Ketty ex Clodette depuis le Kamukera au 72, ou la reconversion professionnelle réussie :
Pendant vingt ans, Ketty et le Kamukera étaient indissociables, et pour
cause : le petit établissement, tenu par cette ancienne Clodette, vivait
au rythme de ses plats ensoleillés, mais aussi (et surtout pour
certains), de l’ambiance.
Au Kamukera, il y avait Ketty et Claude François. Présent partout, sur
les murs, en fond sonore, il était comme encore vivant. Au
Soixante-Douze (le nom est issu du numéro de la rue, difficile de ne pas
trouver l’établissement). Alors évidemment ici, on continue à perpétuer
la mémoire de l’idole, au moyen de quelques soirées dédiées.
A l’occasion de l’anniversaire de la disparition de l’idole, le 72
proposera une renaissance du chanteur en retrouvant l’ambiance de son
vivant pour notre plus grand plaisir.
Effectivement, pour cette soirée exceptionnelle Ketty invitera le
meilleur sosie de Claude François qui nous interprétera ses plus belles
chansons, c’est aussi avec plaisir que Ketty retrouvera avec toujours
autant de talent sa place de Clodette au milieu des autres, atmosphère
et tempo disco s’enchaîneront pendant plus d’une heure sur les tubes ou
nous pourrons danser. On n’hésite pas, on y va !
Quel sera le planning ?
20h00 Accueil des membres et leurs invitée (s) avec présentation en
toute simplicité , ceci autour du cocktail, avec ou sans alcool.
Entrées aux choix
Plats aux choix
Desserts aux choix
Boissons : Vin Bordeaux et eaux minérales
22h00 Le meilleur sosie de Cloclo entre scéne, pour nous faire chanter
et danser, avec la présence de Ketty ex clodette, pour un véritable show
spectacle et nous faire revivre ces années là…..
02h00 Clôture par une soirée dansante !
INFO & RESERVATION 06.990.956.30
Pré-paiement de : 65 euros avant le 10 mars par chèque à l’ordre de Nlle Dimension
Nlle Dimension 32 rue du colonel Pierre Avia 75015 Paris
http://nouvelledimension.free.fr
Offrir une belle soirée aux fans de Claude François autour d’un dîner en compagnie de Ketty ex clodette qui invitera le meilleur sosie de Claude François pour nous faire revivre ces années la !
Le samedi 21 mars 2026
de 20h00 à 23h55
payant
65 euros
Réservation obligatoire 06 99 09 56 30.
Public adultes. A partir de 35 ans. Jusqu’à 75 ans.
Restaurant Le 72 72, rue du Chevaleret 75013 Par messagerieParis
http://nouvelledimension.free.fr +33699095630 nouvelledimension@free.fr
Afficher la carte du lieu Restaurant Le 72 et trouvez le meilleur itinéraire