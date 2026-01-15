Diner spectacle dansant anniversaire de Claude François Restaurant Le 72 Paris

DINER DANSANT spectacle anniversaire à Claude François au 72 a Paris 75013

Avec la présence du meilleur sosie de Claude François et son spectacle

Samedi 21 Mars 2026 de 20h00 à 02h00

Au Restaurant le 72 72 rue du Chevaleret 75013 Paris Métro : Chevaleret M 6

RER : RER C station Bibliothéque F. Mitterrand

Quel est le programme ?

Parcours de Ketty ex Clodette depuis le Kamukera au 72, ou la reconversion professionnelle réussie :

Pendant vingt ans, Ketty et le Kamukera étaient indissociables, et pour

cause : le petit établissement, tenu par cette ancienne Clodette, vivait

au rythme de ses plats ensoleillés, mais aussi (et surtout pour

certains), de l’ambiance.

Au Kamukera, il y avait Ketty et Claude François. Présent partout, sur

les murs, en fond sonore, il était comme encore vivant. Au

Soixante-Douze (le nom est issu du numéro de la rue, difficile de ne pas

trouver l’établissement). Alors évidemment ici, on continue à perpétuer

la mémoire de l’idole, au moyen de quelques soirées dédiées.

A l’occasion de l’anniversaire de la disparition de l’idole, le 72

proposera une renaissance du chanteur en retrouvant l’ambiance de son

vivant pour notre plus grand plaisir.

Effectivement, pour cette soirée exceptionnelle Ketty invitera le

meilleur sosie de Claude François qui nous interprétera ses plus belles

chansons, c’est aussi avec plaisir que Ketty retrouvera avec toujours

autant de talent sa place de Clodette au milieu des autres, atmosphère

et tempo disco s’enchaîneront pendant plus d’une heure sur les tubes ou

nous pourrons danser. On n’hésite pas, on y va !

Quel sera le planning ?

20h00 Accueil des membres et leurs invitée (s) avec présentation en

toute simplicité , ceci autour du cocktail, avec ou sans alcool.

Entrées aux choix

Plats aux choix

Desserts aux choix

Boissons : Vin Bordeaux et eaux minérales

22h00 Le meilleur sosie de Cloclo entre scéne, pour nous faire chanter

et danser, avec la présence de Ketty ex clodette, pour un véritable show

spectacle et nous faire revivre ces années là…..

02h00 Clôture par une soirée dansante !

INFO & RESERVATION 06.990.956.30

Pré-paiement de : 65 euros avant le 10 mars par chèque à l’ordre de Nlle Dimension

Nlle Dimension 32 rue du colonel Pierre Avia 75015 Paris

http://nouvelledimension.free.fr

Offrir une belle soirée aux fans de Claude François autour d’un dîner en compagnie de Ketty ex clodette qui invitera le meilleur sosie de Claude François pour nous faire revivre ces années la !

Le samedi 21 mars 2026

de 20h00 à 23h55

payant

65 euros

Réservation obligatoire 06 99 09 56 30.

Public adultes. A partir de 35 ans. Jusqu’à 75 ans.

Restaurant Le 72 72, rue du Chevaleret 75013 Par messagerieParis

http://nouvelledimension.free.fr +33699095630 nouvelledimension@free.fr



