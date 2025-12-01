Dîner-spectacle dansant Route de Mesquer (face au stade) Piriac-sur-Mer
Dîner-spectacle dansant
Route de Mesquer (face au stade) Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13 19:30:00
fin : 2025-12-13 19:30:00
2025-12-13
Les commerçants de Piriac vous invitent à leur soirée magie et repas dansant.
Inscriptions auprès du restaurant Le Malyga (4 avenue Alphonse Daudet) jusqu’au 03 décembre. .
Route de Mesquer (face au stade) Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesacteurspiriacais@gmail.com
