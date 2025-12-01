Dîner-spectacle dansant Route de Mesquer (face au stade) Piriac-sur-Mer

Dîner-spectacle dansant Route de Mesquer (face au stade) Piriac-sur-Mer samedi 13 décembre 2025.

Dîner-spectacle dansant

Route de Mesquer (face au stade) Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 19:30:00

fin : 2025-12-13 19:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Les commerçants de Piriac vous invitent à leur soirée magie et repas dansant.

Inscriptions auprès du restaurant Le Malyga (4 avenue Alphonse Daudet) jusqu’au 03 décembre. .

Route de Mesquer (face au stade) Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesacteurspiriacais@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dîner-spectacle dansant Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par ADT44