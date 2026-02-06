Dîner spectacle de la Saint Patrick Rue Méjou Bihan Guilvinec
Dîner spectacle de la Saint Patrick Rue Méjou Bihan Guilvinec samedi 7 mars 2026.
Dîner spectacle de la Saint Patrick
Rue Méjou Bihan Centre de loisirs et de la Culture Guilvinec Finistère
Dîner dansant et danses irlandaises avec Nantes Irish Dancers and Musicians.
Au menu
– Soupe irlandaise
– Shepherd’s pie
– Verrine Irish Coffee
Sur réservation, billets disponible dans les commerces suivants Guil’vintage, Dock et mer Esprit littoral, Dock et mer Terroirs et Gourmandises.
Possibilité de réservation en ligne.
Proposé par le comité de jumelage Guilvinec-Schull. .
Rue Méjou Bihan Centre de loisirs et de la Culture Guilvinec 29730 Finistère Bretagne
