Dîner spectacle de la Saint Patrick Rue Méjou Bihan Guilvinec

Dîner spectacle de la Saint Patrick

Rue Méjou Bihan Centre de loisirs et de la Culture Guilvinec Finistère

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Dîner dansant et danses irlandaises avec Nantes Irish Dancers and Musicians.

Au menu

– Soupe irlandaise

– Shepherd’s pie

– Verrine Irish Coffee

Sur réservation, billets disponible dans les commerces suivants Guil’vintage, Dock et mer Esprit littoral, Dock et mer Terroirs et Gourmandises.

Possibilité de réservation en ligne.

Proposé par le comité de jumelage Guilvinec-Schull. .

