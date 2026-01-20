Dîner-spectacle de la Saint-Valentin L’Ange de l’Amour La Roche Teloché

Dîner-spectacle de la Saint-Valentin L’Ange de l’Amour

Tarif : 50 – 50 – EUR

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14 23:30:00

Chez nous …C’est quoi La Saint Valentin ?!

Les occasions symboliques ne manquent pas à l’appel de travailler sur cet événement mondial et de le rendre … comment dire … léger , drôle, gastronomique , fédérateur… Vous ne serez pas 2 par table mais l’échange est la priorité autour de table de 10, de 6 ou 8 … On parle d’amour ou la façon de le concevoir se distingue par une certaine allégresse . On déguste quelques saveurs locales concoctées par nos chef(fes) . Les spectacles proposés évoqueront l’amour sans aucune doute . Un diner spectacle pas comme les autres… On peut même se risquer à danser … le 14 février 2026, c’est un samedi … dimanche , la matinée est salvatrice….

Dîner spectacle à 19h30

Ouverture des portes dès 19h00

Durée de la soirée 4h

Réservation obligatoire

Menu en cours d’élaboration .

La Roche La Citadelle des Anges Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr

