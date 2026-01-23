Dîner-spectacle de la Saint-Valentin Compagnie Art’ata! Muizon

Dîner-spectacle de la Saint-Valentin

Tarif : 79 – 79 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 23:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

Pour la Saint-Valentin, la Compagnie Art’ata! vous invite à vivre une soirée festive, gourmande et résolument participative.

Autour d’un dîner raffiné, laissez-vous emporter par un spectacle mêlant numéros équestres, cirque, humour et poésie, ponctué de nombreux temps d’interaction avec le public jeux, défis, blind-test, surprises… Ici, vous ne faites pas que regarder le spectacle, vous en faites partie.

Cette soirée est pensée aussi bien pour les couples que pour les célibataires. Ces derniers pourront profiter d’une ambiance conviviale et ludique, avec des moments inspirés du speed-dating, pour faire des rencontres dans un cadre original et décontracté.

Une Saint-Valentin différente, chaleureuse et joyeuse, où l’on partage bien plus qu’un repas. .

Compagnie Art’ata! 15 Route nationale Muizon 51140 Marne Grand Est +33 3 26 02 95 23

