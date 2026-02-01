Dîner-spectacle de la Saint Valentin Soirée cabaret à l’Espace Apogée L’Espace Apogée Prémery

Dîner-spectacle de la Saint Valentin Soirée cabaret à l’Espace Apogée

L’Espace Apogée 36 Rue de la Gare Prémery Nièvre

Tarif : 65 – 65 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 23:30:00

Date(s) :

2026-02-14

L’Espace Apogée vous ouvre ses portes le 14 février pour une Saint Valentin qui bouscule les codes une soirée élégante, intense et pleine d’énergie, pensée pour celles et ceux qui veulent vivre un moment fort, vibrant et profondément romantique.

Ludivine Valandro sera sur scène pour un show puissant et spectaculaire. Imitatrice visuelle, vocale et transformiste, vue sur TF1, TPMP, chez Patrick Sébastien, NRJ12 et dans l’émission La France a un incroyable talent (3 OUI), elle enchaîne les performances avec une précision bluffante. Voix saisissantes, humour affûté, incarnations fulgurantes, transformations à vue un rythme soutenu qui captive du début à la fin et crée une véritable parenthèse d’émotion.

Un spectacle rare, dynamique et surprenant, idéal pour célébrer l’amour avec panache. Que vous veniez en couple ou entre amis, vous profiterez d’une ambiance soignée, d’un dîner raffiné et d’une expérience pensée pour offrir un souvenir marquant. Une soirée clé en main, chaleureuse et parfaitement orchestrée pour vivre un moment d’exception.

Formule Dîner-Spectacle 65 euros par personne

Réservation indispensable avant le 8 février 2026

Nombre de places limité .

L’Espace Apogée 36 Rue de la Gare Prémery 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 80 71 09 contact@espace-apogee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner-spectacle de la Saint Valentin Soirée cabaret à l’Espace Apogée

L’événement Dîner-spectacle de la Saint Valentin Soirée cabaret à l’Espace Apogée Prémery a été mis à jour le 2026-01-28 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)