En famille ou entre amis. Entre magie et gastronomie

Un repas raffiné, des illusions spectaculaires, un moment qui sera magique pour tous .

La Chaumière vous propose

– un dîner spectacle le Samedi 28 Mars 2026 ( début du show à 20h).

– un déjeuner spectacle le Dimanche 29 Mars 2026 ( début du show à 12h30).

Cette animation sera orchestré par Kevin Dupont qui réalisera sous vos yeux un spectacle sous forme de close-up.

Le restaurant va bousculer ses codes en vous suggérant un menu sous le thème de l’illusion.

Ce déjeuner ou dîner spectacle vous sera proposé au tarif de 75 € par personne ( hors boissons).

Réservation obligatoire par téléphone au 02 48 58 04 01 ou directement sur leur site internet.

Attention nombre de places limitées.

La Chaumière Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 04 01

English :

With family or friends. Between magic and gastronomy

A refined meal, spectacular illusions, a magical moment for all.

