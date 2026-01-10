Dîner-spectacle d’impro Salle Marcel Bouguen Plabennec

Dîner-spectacle d’impro

Salle Marcel Bouguen Rue du Penquer Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Dans le cadre du festival de théâtre Fest’ Ta Mine organisé à par l’association Vis Ta Mine.

Nous vous proposons un repas animé par deux improvisateurs professionnels Alexandre et Hugo. Au menu poulet rôti et son accompagnement, panna cotta maison et surtout beaucoup de rire ! Sur réservation. .

Salle Marcel Bouguen Rue du Penquer Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 6 38 74 50 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner-spectacle d’impro

L’événement Dîner-spectacle d’impro Plabennec a été mis à jour le 2026-01-10 par OT PAYS DES ABERS