DINER SPECTACLE DU MARCHE DE NOËL AVEC LADIES & SAX Tourbes

DINER SPECTACLE DU MARCHE DE NOËL AVEC LADIES & SAX
Place de l’Église Tourbes Hérault
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Début : 2025-12-06
2025-12-06
Soirée diner spectacle avec Ladies et Sax
Samedi 6 Décembre
Repas spectacle avec Ladies & Sax organisé par Festivi’tourbes au Foyer des Campagnes
Menu
Kir de Bienvenue
Bar à Huître
Terrine de Foie Gras
Chapon sauce Foie Gras et sa poêlée Sarladaise
Fromage et Dessert .
Place de l’Église Tourbes 34120 Hérault Occitanie
English :
Dinner and show with Ladies and Sax
German :
Abends Dinnershow mit Ladies and Sax
Italiano :
Cena e spettacolo con Ladies e Sax
Espanol :
Cena y espectáculo con Ladies y Sax
