DINER SPECTACLE DU MARCHE DE NOËL AVEC LADIES & SAX Tourbes samedi 6 décembre 2025.

Place de l’Église Tourbes Hérault

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2025-12-06
2025-12-06

Soirée diner spectacle avec Ladies et Sax
Samedi 6 Décembre

Repas spectacle avec Ladies & Sax organisé par Festivi’tourbes au Foyer des Campagnes

Menu
Kir de Bienvenue
Bar à Huître
Terrine de Foie Gras
Chapon sauce Foie Gras et sa poêlée Sarladaise
Fromage et Dessert   .

English :

Dinner and show with Ladies and Sax

German :

Abends Dinnershow mit Ladies and Sax

Italiano :

Cena e spettacolo con Ladies e Sax

Espanol :

Cena y espectáculo con Ladies y Sax

L’événement DINER SPECTACLE DU MARCHE DE NOËL AVEC LADIES & SAX Tourbes a été mis à jour le 2025-11-19 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE