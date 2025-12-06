DINER SPECTACLE DU MARCHE DE NOËL AVEC LADIES & SAX

Place de l’Église Tourbes Hérault

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Soirée diner spectacle avec Ladies et Sax

Samedi 6 Décembre

Repas spectacle avec Ladies & Sax organisé par Festivi’tourbes au Foyer des Campagnes

Menu

Kir de Bienvenue

Bar à Huître

Terrine de Foie Gras

Chapon sauce Foie Gras et sa poêlée Sarladaise

Fromage et Dessert .

Place de l’Église Tourbes 34120 Hérault Occitanie

English :

Dinner and show with Ladies and Sax

German :

Abends Dinnershow mit Ladies and Sax

Italiano :

Cena e spettacolo con Ladies e Sax

Espanol :

Cena y espectáculo con Ladies y Sax

L’événement DINER SPECTACLE DU MARCHE DE NOËL AVEC LADIES & SAX Tourbes a été mis à jour le 2025-11-19 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE