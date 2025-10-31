DINER SPECTACLE DU REVEILLON AU CASINO JOA Bourbonne-les-Bains

DINER SPECTACLE DU REVEILLON AU CASINO JOA

CASINO JOA Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Tout public

Réservez dès maintenant votre soirée pour une magnifique événement ! Vivez une soirée exceptionnelle avec le cabaret J’adore magicien, chanteuse, danseuses et musiciens… tout est réuni pour vous faire passer un réveillon inoubliable.

Réservations au 03 25 90 90 90 ou directement à l’accueil du casino .

CASINO JOA Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 90 90

