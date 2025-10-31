DINER SPECTACLE DU REVEILLON AU CASINO JOA Bourbonne-les-Bains
DINER SPECTACLE DU REVEILLON AU CASINO JOA Bourbonne-les-Bains mercredi 31 décembre 2025.
DINER SPECTACLE DU REVEILLON AU CASINO JOA
CASINO JOA Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Tout public
Réservez dès maintenant votre soirée pour une magnifique événement ! Vivez une soirée exceptionnelle avec le cabaret J’adore magicien, chanteuse, danseuses et musiciens… tout est réuni pour vous faire passer un réveillon inoubliable.
Réservations au 03 25 90 90 90 ou directement à l’accueil du casino .
CASINO JOA Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 90 90
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement DINER SPECTACLE DU REVEILLON AU CASINO JOA Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-24 par Antenne de Bourbonne-les-Bains