Dîner spectacle équestre Manège couvert Maîche

Manège couvert Le Cerneux Maîche Doubs

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-08-07 19:00:00

fin : 2025-08-15 23:00:00

2025-08-07 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-28 2025-08-29

Dîner spectacle équestre “Mystère au galop À vos paris !” à l’Écurie du Cerneux. Dîner spectacle interactif, où les spectateurs mèneront l’enquête.

Lieu Écurie du Cerneux, Le Cerneux 25120 Maîche

Accueil dès 19h00 Début du spectacle à 19h30

Durée approximative de la soirée 3 heures

Tarif 50 € / adulte (+10 ans) 30 € / enfant (-10 ans)

Paiement sur place espèces, chèque ou carte bancaire

Les places étant limitées, la réservation est indispensable.

Menu du soir

• Terrine campagnarde

• Émincé de volaille sauce forestière, gratin dauphinois & haricots verts

• Fromages régionaux

• Framboisier

• Café ou thé

(Boissons non comprises disponibles en supplément sur place)

Le spectacle se déroule dans un espace couvert, quel que soit le temps.

Les dîners spectacles auront lieu

Le jeudi 7 août

Les jeudi et vendredi 14 et 15 août

Les jeudi et vendredi 21 et 22 août

Les jeudi et vendredi 28 et 29 août .

Manège couvert Le Cerneux Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 37 25 99 associationecurieducerneux@gmail.com

