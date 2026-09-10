Informations pratiques

Blotzheim

Dîner-spectacle – Flashback

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 19:30:00

fin : 2026-11-27 23:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Et si vous héritiez d’un secret oublié ? Plongez dans l’univers du Grand Éclipse, un ancien hôtel laissé à l’abandon dont la magie a survécu au temps. Suivez l’aventure sensorielle extraordinaire des héritiers du lieu, Clara, Léo et Louna : une mystérieuse boule de cristal, un secret bien gardé et un voyage à travers les époques vous attendent. Flashback n’est pas qu’un simple spectacle, c’est une invitation à raviver l’esprit de fête. Serez-vous prêt à franchir le pas pour découvrir ce qui se cache ici ?

Barrière Casino vous propose un spectacle musical unique en son genre avec 8 artistes live. Ne vous contentez plus de regarder : vivez le show de l’intérieur ! Flashback, time to dance, c’est 3 heures de spectacle non-stop, où la musique devient votre seule boussole. De l’émotion pure à l’énergie communicative de la piste de danse, devenez l’acteur de votre propre soirée. Une aventure sensorielle unique où chaque époque vous propulse plus loin. Vous n’êtes pas seulement spectateurs, vous êtes au cœur de l’événement.

Offrez-vous une parenthèse inoubliable au Casino Barrière Blotzheim. Alliez le raffinement d’une gastronomie d’exception à l’effervescence d’un spectacle musical unique, Flashback vous propose une formule tout-en-un. Une soirée où les émotions se dégustent et la musique se célèbre. Réservez dès maintenant votre table et entrez dans la légende du Grand Eclipse.

En dîner-spectacle, cocktail-spectacle ou spectacle seul, profitez d’un moment exceptionnel. .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77 accueil-blotzheim@groupebarriere.com

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L’événement Dîner-spectacle – Flashback Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue