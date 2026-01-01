Dîner spectacle Forges-les-Eaux
Dîner spectacle Forges-les-Eaux samedi 24 janvier 2026.
Dîner spectacle
Avenue des Sources Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
[COMPLET]
Profitez d’une agréable soirée avec la B&M company lors de ce diner spectacle Circus !
Rendez-vous le samedi 24 janvier à 20h00 au Chatam COMPLET
Formule à 71€/pers comprenant
– Le dîner avec entrée plat dessert boissons et café inclus
– 5€ de jetons offerts(1)
MENU
Amuse-bouche
Cappuccino de carotte, noisette torréfiée & émulsion de cèpes
Entrée
Fricassée de champignons, œuf parfait & émulsion de foie gras de canard
Plat
Filet de canette, jus de volaille au muscat & écrasé de légumes oubliés
Dessert
Entremets vanille & cacahuète
Infos et réservations à l’accueil du Casino de Forges ou par téléphone au 06 47 75 68 27 ou par mail billetterie-forges@partouche.com
(1)Jetons immatériels non échangeables, non négociables, valables sur les machines à sous compatibles et 21 jours à compter de leur remise. .
Avenue des Sources Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 47 75 68 27 billetterie-forges@partouche.com
English : Dîner spectacle
