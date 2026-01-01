Dîner spectacle Forges-les-Eaux

Dîner spectacle

Profitez d’une agréable soirée avec la B&M company lors de ce diner spectacle Circus !

Rendez-vous le samedi 24 janvier à 20h00 au Chatam COMPLET

Formule à 71€/pers comprenant

– Le dîner avec entrée plat dessert boissons et café inclus

– 5€ de jetons offerts(1)

MENU

Amuse-bouche

Cappuccino de carotte, noisette torréfiée & émulsion de cèpes

Entrée

Fricassée de champignons, œuf parfait & émulsion de foie gras de canard

Plat

Filet de canette, jus de volaille au muscat & écrasé de légumes oubliés

Dessert

Entremets vanille & cacahuète

Infos et réservations à l’accueil du Casino de Forges ou par téléphone au 06 47 75 68 27 ou par mail billetterie-forges@partouche.com

(1)Jetons immatériels non échangeables, non négociables, valables sur les machines à sous compatibles et 21 jours à compter de leur remise. .

Avenue des Sources Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 47 75 68 27 billetterie-forges@partouche.com

