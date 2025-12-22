Dîner spectacle, Genillé
Dîner spectacle, Genillé samedi 10 janvier 2026.
Genillé Indre-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-01-10 20:00:00
fin : 2026-01-10 22:00:00
2026-01-10 2026-02-14 2026-03-07 2026-04-11
Dîner spectacle cabaret sur le thème de la belle Agnès
Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 36 05 65 89 restaurant@rdvsorel.com
English :
Cabaret dinner show on the theme of the beautiful Agnès
