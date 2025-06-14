Dîner Spectacle Historique Bastide Marin La Ciotat

Dîner Spectacle Historique Bastide Marin La Ciotat mercredi 13 août 2025.

Dîner Spectacle Historique

Mercredi 13 août 2025 à partir de 19h30.

Accueil à 18h30 (places limitées). Bastide Marin 1943 avenue Guillaume Dulac La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-13 19:30:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Une grande soirée vous attend avec ce dîner spectacle historique.

Entre chaque mets, les acteurs vous inviteront à partager des épopées historiques de la Provence celtique au 20ème siècle.

Ce dîner spectacle historique offre une palette riche en couleurs et en prestations artistiques qui, au fil de la soirée ravira les papilles tout en suscitant émotion et curiosité. Le menu sera servi en costumes historiques, les plats et entremets vous feront voyager au fil des siècles et seront le fil d’Ariane des temps jadis.



Invités à la célébration d’un mariage celto ligure, vous serez les témoins d’une cérémonie qui vous ouvrira la porte du temps. Les nombreux mystères et secrets du Moyen-Âge, de la Renaissance aux années folles seront ainsi parcourus. Joie, drame et frissons garantis.



Un menu historique :

Elixir Belisama et crampoezenn (vin d’honneur et entremet celte)

Délice du Roy Henry (volaille en sauce, accompagnement Renaissance)

Potion anti peste (boisson digestive 1720)

Pièce de four gourmande (délicieux dessert des années folles)

* Cervoise ou de bÓn vin en sus .

Bastide Marin 1943 avenue Guillaume Dulac La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 84 80 45 bastide.marin13600@gmail.com

English :

A great evening awaits you with this historical dinner show.

Between each course, the actors will invite you to share in historical epics from Celtic Provence to the 20th century.

German :

Ein großer Abend erwartet Sie mit dieser historischen Dinnershow.

Zwischen den einzelnen Gängen laden Sie die Schauspieler dazu ein, an historischen Epen von der keltischen Provence bis ins 20.

Italiano :

Una grande serata vi aspetta con questa cena spettacolo storica.

Tra una portata e l’altra, gli attori vi inviteranno a partecipare a epopee storiche dalla Provenza celtica al XX secolo.

Espanol :

Le espera una gran velada con esta cena-espectáculo histórica.

Entre plato y plato, los actores le invitarán a compartir epopeyas históricas desde la Provenza celta hasta el siglo XX.

L’événement Dîner Spectacle Historique La Ciotat a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme de La Ciotat