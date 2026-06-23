Informations pratiques

Ronsenac

Dîner spectacle immersif les soirée du prieuré de Ronsenac

8 place Saint Jean Baptiste Ronsenac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-09 2026-09-04

Prieuré fondé par l’ordre de Cluny en 1081 et faisant parti du réseau des Sites Clunisiens. Trois soirées exceptionnelles, hors du temps. Une histoire à vivre.

Apportez votre pique-nique, apéritif offert, dessert et boissons proposés sur place.

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8 place Saint Jean Baptiste Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 90 04 asso16ronsenacpatrimoines@gmail.com

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English :

A priory founded by the Order of Cluny in 1081 and part of the Cluniac Sites network. Three exceptional, timeless evenings. History brought to life.

Bring your own picnic; an aperitif is provided, and desserts and drinks are available on site.

L’événement Dîner spectacle immersif les soirée du prieuré de Ronsenac Ronsenac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Sud Charente