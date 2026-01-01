Dîner spectacle Jo rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier
Dîner spectacle Jo rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier vendredi 23 janvier 2026.
rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier Allier
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 23:00:00
2026-01-23
La troupe théâtrale Saint-Martin présente la pièce JO d’Alec Coppel, une comédie policière à l’ambiance de thriller.
English :
La troupe théâtrale Saint-Martin presents Alec Coppel?s play JO , a detective comedy with a thriller atmosphere.
