Dîner spectacle Johnny Hallyday Rue de Chantereine Criel-sur-Mer

Dîner spectacle Johnny Hallyday
Rue de Chantereine Château de Chantereine Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Début : 2025-12-13 19:50:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
40€
Soirée Spéciale Johnny Halliday
Réservations en ligne www.lasuite60.com
Possibilité d’être logé au Château.
Dîner spectacle + logement Johnny Rock
Repas Rougail saucisse, dessert
1 nuit au château pour 1 perso + petit déjeuner 45€ .
Rue de Chantereine Château de Chantereine Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 42 90 98 lasuite.oise@gmail.com
