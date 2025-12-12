DÎNER-SPECTACLE LA CANDIDATE Grenade

DÎNER-SPECTACLE LA CANDIDATE

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Un dîner-spectacle au Foyer Rural pour des fous rires garantis !

Les AJT tout public 90 min. La joyeuse galaxie des personnages de panique au ministère reprend du service. Et cette fois, c’est dans la course à l’Elysée qu’elle nous embarque ! . 15 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

A dinner show at the Foyer Rural for guaranteed laughs!

