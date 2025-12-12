DÎNER-SPECTACLE LA CANDIDATE Grenade
DÎNER-SPECTACLE LA CANDIDATE Grenade samedi 7 février 2026.
DÎNER-SPECTACLE LA CANDIDATE
FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Un dîner-spectacle au Foyer Rural pour des fous rires garantis !
Les AJT tout public 90 min. La joyeuse galaxie des personnages de panique au ministère reprend du service. Et cette fois, c’est dans la course à l’Elysée qu’elle nous embarque ! . 15 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
A dinner show at the Foyer Rural for guaranteed laughs!
